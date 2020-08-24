Pınar Altınok, ADÜ'yü ziyaret etti

Dr. Pınar Altınok eşi Erkan Güler ile birlikte,Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türk Sanat Müziği alanında bir otorite ve akademisyen olan Doç. Dr. Pınar Altınok'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“ADÜ sizler için kapılarını açmış bekliyor”

Üniversitenin başarılarından haberdar olduğunu belirten Doç. Dr. Pınar Altınok, “Üniversitemizin TÜBİTAK tarafından yapılan bir çalışmada ülkemizdeki 217 üniversite arasında 23'üncü sırada olmasının şerefini hep birlikte yaşıyoruz. Bir akademisyen olarak Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e yaptığı çalışmalar adına müteşekkirim” dedi.

Ek kontenjanlar ve özel yetenek ile öğrenci alan bölümlerimiz için tercih yapacak olan öğrencilere çağrıda bulunan Altınok, “Mensubu olmaktan gurur duyacağınız Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sizler için kapılarını açmış bekliyor. Çağdaş, gençlerle iç içe Rektör hocamızın himayelerinde burada eğitim almanızı ben özellikle öneriyorum. Yarınlar bizim gururumuz olan gençlerin elinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesine sizlerin mutlu olacağınıza inancım tam” ifadelerinde bulundu.

Ziyaret, Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in, Doç. Dr. Pınar Altınok'a üniversite hediyelerini vermesi ile sona erdi.