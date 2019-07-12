Pınarbaşı Mesire Alanı yenileniyor

Efeler Belediyesi'ne geçen Pınarbaşı Mesire Alanı'nın yeni görünümü için kollar sıvandı.

Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler Belediyesi'ne devredilen Pınarbaşı Mesire Alanı'nda temizlik çalışmalarına başlandı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla yürütülen çalışmalar Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

Otların temizlenmesi, çimlerin biçilmesi, park alanların sulanması, peyzaj çalışmaları gibi mesire alanına nefes aldıracak çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmaları izleyen vatandaşlar, gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdiler.

Mesire alanında bulunan havuzların ve merdivenlerin devir teslim sürecinde oluşan kirlilik, temizlik işleri ekipleri tarafından detaylı bir çalışma sonucunda gideriliyor. Park ve bahçeler ekipleri yürütülen çalışmalarda ise parke aralarından büyüyen yabani otları temizledi ve çimleri biçti. Konukların rahat vakit geçirmesi için yoğun bir çalışma başlattı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu birlikte seçim döneminden bu yana uyum içerisinde çalışacağımızı dile getirmiştik. Efeler sınırlarında kalan ve önemli cazibe merkezi durumdaki Pınarbaşı Mesire Alanı'nı tekrar canlandırmak için Başkanımız Çerçioğlu sorumluluğu bizlere aktardı. Efeleri marka kent yapmak adına, çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz Efeler halkı için, Pınarbaşı Mesire Alanı'nı eskisinden daha iyi hâle getirmek adına gece gündüz sahada çalışıyorlar.” dedi.

Yapılan temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, alanda bulunan dükkân ve kafe alanları da kısa süre içinde gerçekleştirilecek projeler ile aktif hâle gelip, vatandaşın hizmetine sunulacak. Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri yetkilileri ortaklaşa yürüttükleri çalışmaları, kısa sürede tamamlanacağını dile getirdiler.