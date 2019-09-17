Pınarbaşı Mesire Alanında sona yaklaşılıyor

Yaklaşık iki aydır yoğun bir çalışma ile Pınarbaşı Mesire Alanı'nı daha kullanılabilir ve temiz bir noktaya getiren Efeler Belediyesi, devir teslim işlemlerinden sonra Pınarbaşı Mesire Alanı'nda hızlıca düzenleme, peyzaj ve çalışmalarına başladı.

İlk etapta kullanılamayacak durumda olan alanların yıkılıp mesire alanına kazandırılması çalışmalarının gerçekleştirildiği alanda Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlük ekipleri hummalı bir çalışma sonucunda alanı pırıl pırıl bir hale getirmişti. Ardından belediyenin yeşil ekibi Park ve Bahçeler Müdürlüğü alan için oluşturdukları peyzaj çalışmalarını hayata geçirerek ilçenin nefes alan noktalarına Pınarbaşı Mesire Alanı'nı da dahil etti.

Her iki müdürlüğünde yoğun mesai harcadığı mesire alanına son olarak Fen İşleri Müdürlüğü'nün ekipleri girdi. Pınarbaşı'nın girişinde yer alan direklerin bakım eksikliğinden kaynaklanan kötü görünümünü boyama ile gideren ekipler, özellikle alanda atıl durumda kalmış kapalı mekanlarda gerçekleştirdikleri çalışmalar ile fark oluşturdu.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Biz Efeler'in yaşadığı sıkıntıları bilerek göreve geldik. Bu sıkıntılara çözüm üretmek için de başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile uyum içerisinde çalışacağız dedik. En başta görevimiz Efeler'i güzelleştirmek haliyle vatandaşımıza hizmet etmek. Gerçekleştireceğimiz projeleri bir an önce hayata geçirmek ve tam anlamıyla yapmalıyız. Bu yüzden kısa süre içerisinde Pınarbaşı Mesire Alanı'nın çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.