Pınarbaşı'nda tiyatro rüzgarı esti

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün boyunca Efelerli sanatseverlerin beğenisine sunulan "Kavuklu'nun Mesleği" isimli çocuk orta oyunu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda sahnelenen son gösterimiyle final yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede yaşayan vatandaşları sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Başkan Atay korona virüs salgınında normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte Efelerli çocuklara verdiği tiyatro sözünü tuttu. Ali Büyükkartal'ın yazıp yönetip, Zeynep Güngörenler ve Sait Ateş Bars ile sahne aldığı müzikli çocuk orta oyunu "Kavuklu'nun Mesleği" 4 gün boyunca Efeler'in çeşitli mahallerinde sahnelendi.

Son olarak Pınarbaşı Mesire Alanı'nda izleyicilerle buluşan tiyatro oyunu, Efelerli çocuklardan büyük ilgi gördü. Oyunu izlemeye gelen anne-babalar da çocuklarıyla birlikte gülüp eğlendi. Performansları çok beğenilen sanatçılar, izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Tiyatro gösterisi sonunda Efeler Belediye Başkanvekili Abidin Arslan tarafından yönetmen Ali Büyükkartal, oyuncular Zeynep Güngörenler, Sait Ateş Bars ve Müzik Direktörü Esen Yayla ile Enstrümanist Mert Üçek'e çiçek ve plaket takdim edildi.

Başkan Atay'ın hafta sonu gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan kurultayı sebebiyle Ankara'da bulunduğu için etkinliğe katılım sağlayamadığını söyleyen Başkanvekili Arslan, "Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ın sizlere çok selamı var. Başkanımız adına bu etkinlikte emeği geçen başta sanatçılarımız olmak üzere herkese ve Efeler Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.