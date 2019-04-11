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Pir Sultan Abdal, Didim'de deyişleriyle anıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, Pir Sultan Abdal müzik grubunun Pir Sultan Abdal’ı deyişleriyle andığı konser beğeni topladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, Pir Sultan Abdal müzik grubunun Pir Sultan Abdal'ı deyişleriyle andığı konser beğeni topladı.


Didim Ticaret Odası konferans salonuna verilen konserde, Pir Sultan Abdal'dan deyişler sunulurken, yurdun değişik yörelerinden de türküler seslendirildi. Didim Belediyesi tarafından Çamlık Mahallesinde hizmete açılan “2 Temmuz Pir Sultan Abdal Parkı” açılışı kapsamında düzenlenen konseri çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle izledi.


Konser sonrası bir konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sanatın ve sanatçının önemine değinerek, müzik gurubunu kutlayarak başarı dileklerin de bulundu.

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