Pirlibey'de tiyatro coşkusu

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği tiyatro oyunu, Pirlibey Mahallesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu hazırladığı tiyatro oyununu Pirlibey Mahallesi'nde sahneledi.

Mukaddes Yüksel'in yazıp yönettiği tek perdelik tiyatro oyununa mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

“Nazilli Belediyesi olarak kısa sürede birçok sanatsal faaliyeti ilçe halkıyla buluşturduklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Özellikle kent merkezinden uzak köylerimizde çocuklarımızın tiyatroyla tanışması çok önemli. Tiyatro topluluğumuzdaki arkadaşlarımız çok güzel bir işe imza atıyorlar. Kendilerine ve Mukaddes hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler Nazillimizde artarak devam edecek. Hep birlikte el ele, sanatla, sporla, eğitimle iç içe, mutlu insanların yaşadığı bir kent inşa edeceğiz” diye konuştu.

Nazilli'nin sanat kenti olması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, “Öncelikle böyle güzel bir tiyatro grubuyla bizleri buluşturduğu için Mukaddes hocamıza teşekkür ediyoruz. Biz göreve geldiğimizde bir söz vermiştik. Nazilli'nin sanat kenti olmasını önemsiyoruz. Tiyatronun olduğu yerde özellikle kadınlarımızın çocuklarımızın buna katkı göstermesi bizleri çok ediyor. Önümüzdeki dönemde daha büyük tiyatro oyunlarıyla, daha güzel sahnelerde programlar yapacağız” dedi.

Tiyatro oyunları ile eğitici-öğretici bir misyon edindiklerini söyleyen Mukaddes Yüksel, “Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu olarak projemizi oluşturduk ve bu zamana kadar birçok köyü gezdik. Son üç köyümüz kaldı. Köy muhtarlarımızdan talepler bitmiyor. Elimizden geldiğince bayrama kadar bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. Köylerimizde Ramazan'ın bu şekilde yaşanması, ayrıca öğretici öğretici oyunlarımızla çocuklarımıza mesaj vermek bizim misyonumuz oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcımız Mert Öreroğlu sayesinde hiç sıkıntısız bu işi yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Heyecanlı gözlerle oyunu izleyen Pirlibey Mahallesi sakinleri, gerçekleştirilen etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür programların artarak devam etmesini talep etti.