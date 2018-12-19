'Pırtlatan Bal' çocuk tiyatrosu minik seyircisi ile buluştu

Efeler Belediyesi ve Maltepe Belediye Tiyatrosu iş birliği ile sahnelenen 'Pırtlatan Bal' çocuk tiyatrosu miniklerden yoğun ilgi gördü.

Usta yazar Aziz Nesin'in kaleminden iyi-kötü, doğru-yanlış, haklı-haksız kavramlarına doğrudan vurgu yapan oyun 'Pırtlatan Bal' Efeler'de minik seyircileri ile buluştu. Maltepe Belediye Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyun ilk olarak Umurlu Mahallesi Şehit Mahir Yıldırım Konferans Salonu'nda, öğleden sonra da Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda sahnelendi. Çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gören, yoksulları görmezden gelip bencillik ve kötülük edenlerin başına gelenlerin masalla anlatıldığı oyun minik seyirciler tarafından dikkatle izlendi. Oyun sonunda oyuncular sahne performansları ile miniklerden büyük alkış topladı.

Oyun sonunda Efeler Belediyesi Başkan Vekili Hasan Sarı tarafından, oyunun yönetmeni Kubilay Erdelikara'ya teşekkür plaketi takdim edildi.