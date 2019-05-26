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Pitbull'un saldırdığı yaralı kedi öldü

Aydın’da Pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve tedavi altına alınan kedi yaşam savaşını kaybetti.

Aydın'da Pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve tedavi altına alınan kedi yaşam savaşını kaybetti.


Aydın'ın Efeler ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız olarak gezmeye çıkarılan pitbull cinsi köpek sokak kedisine saldırmıştı. Köpeğin ağzından zorlukla kurtarılan ve ağır yaralanan kedi hemen veteriner kliniğinde tedaviye alınmıştı. Hayvanseverlerin ‘Kömür' ismini taktığı ve vücudunun bir çok noktasında kırıklar olduğu tespit edilen yaralı kedi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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