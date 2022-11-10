PKK propagandası yapan şüpheli Germencik'te yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan T.B. isimli şahsı Aydın'ın Germencik ilçesi Dereköy Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan T.B. hakkında adli işlem başlatıldı.