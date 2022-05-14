Plaj voleybolunun en iyileri Kuşadası'nda karşılaşacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği ‘Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a sayılı günler kaldı.

Kuşadası, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge için hazırlıklarını tamamlıyor. Turnuvanın yapılacağı Sevgi Plajı'ndaki hazırlıklar sürerken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, plaj voleybolunda dünyanın en büyük organizasyonlarından birisine imza atacaklarını söyleyip herkesi bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

35 ülkeden olimpik ve milli takım seviyesindeki 200 sporcunun katılacağı turnuva 19-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Turnuva için hazırlıklar devam ederken ekipler 1500 kişilik merkez sahanın kurulumunu tamamladı. Dereceye giren takımlara toplam 150 bin dolar para ödülü beklerken eleme maçlarıyla başlayacak olan organizasyona daha sonra 'Ana Tablo' maçlarıyla devam edilecek.

Voleybolseverlerin ücretsiz izleyebileceği turnuvada seyirciler Brezilya'dan Bruno Oscar Schmidt, İtalyan'dan Adrian Carambula ve Letonyalı Samoilovs-Smedins ikilisi gibi isimleri izleme fırsatı bulacak. Ayrıca maçlar uluslararası televizyon ve internet kanalları tarafından da canlı yayınlanacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya özel önem verdiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu, uluslararası bir turnuva düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu herkesi turnuvayı izlemeye davet etti.