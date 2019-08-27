'Plajına Sahip Çık' projesi Kuşadası'nda başladı

Açılışa Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, ve birim amirleri katıldı.

Projede çalışmak için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 8 üniversite öğrencisi gönüllü oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Oguzhan Turan yaptığı açıklamada “her geçen gün daha fazla kullanılan plajlarımızın temizliği günlük olarak yapılsa da, bilinçsiz kullanım sonucu oluşan kirlilik için kalıcı çözümün temizlemekte değil, kirletmemekte olduğunu, bu sorunun temizlik ekiplerini artırarak değil kullanıcıların bilinçlendirilerek çözüleceğini belirtti. TÜRÇEV ile ortak yürütülen bu uygulama boyunca plajların temizliğini de yapacak olan üniversite öğrencileri, kurulan standlarda halkı bilinçlendirmek ve temizlikle ilgili sorunların belirlenmesi için çalışacağız” dedi.

Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle çevre bilincine dikkat çekerek kullanıcılara plajların temiz kullanımı konusunda eğitimler verilecek olan projede, çocukların erken yaşta çevre bilincine sahip olması için çeşitli oyunlar düzenlenerek ödüller veriliyor. İlk olarak gerçekleştirilen yarışmada, yarım litrelik su şişesi dolusu sigara izmaritini plajdan toplayarak standların önündeki izmarit toplama kutusuna getiren çocuklara dondurma hediye ediliyor. 45 dakika içerisinde 10 litre hacminde izmaritin toplandığı yarışma, plajlarımızdaki kirliliği gözler önüne serdi.

Didim Belediyesi tarafından Kuşadası Belediyesine proje kapsamında iki adet geri dönüşüm konteyneri hediye edildi. Didim Belediyesi çalışanları tarafından tasarlanan ve üretilen kuş formundaki konteynerler, halk tarafından beğeniyle karşılandı.

Projenin uygulanacağı süre içerisinde, halk plajlarında gönüllüler ile yapılacak çeşitli aktiviteler ve temizlik uygulamaları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından görevlendirilen dalgıçlar ve temizlik ekiplerinin destekleriyle devam edecek.