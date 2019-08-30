İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Plajına sahip çık' projesinin Kuşadası ayağı sona erdi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kuşadası Kadınlar Denizi plajında başlayan projenin ilk ayağı sona erdi.


Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinatörlüğünde yürütülen projeye katılan gönüllü öğrencilere sertifika verildi. Ödül törenine katılan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan Uygulamaları ve çevre bilincine yaptıkları katkı için TÜRÇEV'e teşekkür ederek, organizasyonun önümüzdeki sene büyüyerek devam etmesini dilediklerini belirtti.


Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 8 üniversite öğrencisi, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle beraber dört gün boyunca Kadınlar Denizi plajını temizledi. Çevre temizliğini bir alışkanlık haline getirdiklerini söyleyen üniversite öğrencileri, plajların temizliğinden halkın sorumlu olduğunu, çünkü plajların sahibinin halk olduğunu ifade etti. Çeşitli etkinlikler çerçevesinde vatandaşların bilgilendirilmesi ve çocukların çevre bilincine kavuşturulması için uygulanmaya başlanan proje, çözümün temizlemekte değil kirletmemekte olduğunu vurgulayarak, temiz bir çevre için eğitimin önemine farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.