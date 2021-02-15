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Polis 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı

Aydın’da 11 ayrı ikametten hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Aydın'da 11 ayrı ikametten hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydın'da farklı zamanlarda 11 ikamette meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bahse konu olayı gerçekleştiren şüphelilerin H.A, A.A, A.K, E.T, M.K, isimli şahıslar olduğu tespit edilerek yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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