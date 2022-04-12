Polis Haftası dolayısıyla Bozdoğan'da iftar yemeği düzenlendi

kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Bozdoğan Kaymakamlığı koordinatörlüğünde İlçe Emniyet Amirliği tarafından iftar yemeği düzenledi.

İftar Yemeğine, Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Cumhuriyet Savcıları Erdi Balcı ve Emrullah Türk, Hakim İhsan Aydeniz, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Güneş, şehit ve gazi yakınları, emekliye ayrılmış polis ve jandarma personeli katıldı.

Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan yaptığı konuşmada iftar yemeğine katılanlara teşekkür ederek, “Ramazan Şerif ve Türk Polis Teşkilatını 177. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle iftar yemeği vermiş bulunuyoruz. Türk Polis Teşkilatını 177. Kuruluş Yıl Dönümü yeniden kutluyor, bir 177 yıl daha kutlarız. İnsanlık var olduğu sürece Türk Polisi de var olacaktır. Türk askeri, Türk Jandarması da her zaman Türk Milletinin koruyucusu olarak kalacaktır. Türk polisinin, Jandarmamızın, askerimizin memleket için vermiş olduğu şehitleri ve gazileri saygıyla anıyorum” dedi.

Kaymakam Başkapan, yemek sonrasında gaziler ve şehit yakınları ile bizzat ilgilenirken, iftar yemeğine katılmalarından dolayı teşekkür etti.