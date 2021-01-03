Polis kavga diye gitti, uyuşturucu ele geçirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, bölgede bulunan araçta uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarına giden ekipler olay yerinde bulunan aracın içerisinde 20 gram esrar ele geçirdi. Kavgayı ayırıp olay yerinden ayrılmak üzere olan ekipte görevli polislerden bir tanesinin dikkatini çeken araçta yapılan aramada esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin olarak yakalanan şüpheli C.K. gözaltına alındı.