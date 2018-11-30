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Polisi görünce kaçan 4 şüpheliden uyuşturucu ve çalıntı eşya çıktı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan 4 şüpheli şahsın üzerine ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve çalıntı eşya yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan 4 şüpheli şahsın üzerine ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve çalıntı eşya yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'in Efeler Mahallesi 1651 Sokak üzerinde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini gören S.K., K.Ö., Ş.G. ve O.A. isimli şahıslar kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli şahısların yapılan üst aramalarında 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet sustalı bıçak, 6 paket halinde satışa sunulmaya hazır 11.57 gram kristal tabir edilen uyuşturucu madde ile kaçarken kullandıkları çalıntı olduğu tespit edilen iki adet motosiklet ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin kullandığı ikamette yapılan aramada çalıntı olabileceği değerlendirilen 2 adet LCD televizyon, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, tabancaya ait şarjör ve 7 fişek, 1 adet kama ile 18 adet av fişeği elde edildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

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