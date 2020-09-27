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Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde durumundan şüphelenilen lüks araç dur ihtarına uymayınca yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan sürücü suç makinesi çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde durumundan şüphelenilen lüks araç dur ihtarına uymayınca yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan sürücü suç makinesi çıktı. 12 ayrı suçtan sabıkası bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre dün gece geç saatlerde Nazilli Polisi durumundan şüphelendiği araca dur ikazında bulundu. Tüm ikazlara rağmen durmayan lüks araç sürücüsü yakalanmaktan kurtulamadı. 34 CEK 061 plakalı lüks aracı ile yakalanan araç sürücüsünün 3 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Aralarında Kasten Yaralama, 6136 SKM, Görevli Memura Mukavemet gibi 12 adet suç kaydı bulunan İ. G. (33) isimli şahıs bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsa ayrıca Alkollü Araç Kullanmak suçundan Adli ve İdari işlem de yapıldığı öğrenildi.

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