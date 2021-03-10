Polisler Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir olaya giden polis ekibi kaldırım üzerindeki Türk Bayrağı yerden kaldırdı. Polisin bu davranışı vatandaşın takdirini topladı.

Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1970 sokak üzerindeki bir olaya giden Efeler İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polis ekibi yerde köpükten yapılmış Türk Bayrağı'nı fark etti. Bayrağı yerden alarak kaldırım üzerindeki elektrik panosunun üzerine bırakan ekip daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polisler yaptıkları bu hareket ile gönülleri fethetti. Bayrağın bir apartmanda yapılan tadilatın ardından apartmanın dışına yapıştırılacağı ve boyanması için yere konulduğunu öğrenildi.