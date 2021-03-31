Polisler uyuşturucuyu şüphelinin iç çamaşırında buldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucuyu şüphelilerin iç çamaşırında buldu.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Daha önceden uyuşturucu ticareti yaptıkları öğrenilen 4 kişiyi takibe alan ekipler, 34 BNT plakalı otomobili takibe aldı. Kuşadası Kuştur Polis noktasında aracı durduran polisler otomobili aramaya başladı. Şüphelilerin üzerini arayan narkotik ekipleri M.K. ve O.E. isimli kişilerin iç çamaşırında saklanmış halde 99.25 gram bonzai, 110 adet extasy hap ve 30 adet kırılmış halde extasy hap buldu. Araçta bulunan F.A. ve A.Y.'de ekipler tarafından gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.