Polisten kaçan araçtan esrar çıktı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde yapılan aramada 111 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmada İkiçeşmelik Mahallesi civarında takibi yapılan bir otomobile dur ikazı yapıldı. İkaza uymayarak kaçmaya başlayan otomobil, kovalamaca sonucu Camlık Kavşağı civarında durduruldu. Araçta bulunan biri bayan iki şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramada zulalanmış şekilde 111 gr esrar maddesi ile 1 adet silah ve silaha ait 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.E.(29) isimli bayan ile K.D.(24) isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.