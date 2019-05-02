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Polisten kaçan şüphelinin 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası çıktı

Kuşadası’nda polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve ayrıca 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Kuşadası'nda polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve ayrıca 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonda aracıyla seyir halinde olan K.S.(24) isimli şüpheliyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli aracıyla birlikte Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta başka bir araca çarptıktan sonra yakalandı. Yapılan araştırmada 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen K.S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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