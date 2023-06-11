Posacı çok sevdiği tarlalardan kopamıyor

Dönem AK Parti Aydın Milletvekiliği görevini başarı ile tamamlayan Ziraat Mühendisi Rıza Posacı, yeniden tarlaya inip tarımsal üretime başladı.

Bir dönem Aydın Ziraat Odası Başkanlığı, Umurlu Belediye Başkanlığı yapan TBMM 27. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ziraat Mühendisi Rıza Posacı tarlaya indi. Geçtiğimiz ay yapılan TBMM 28. Dönem Milletvekilliği Posacı, yeniden çizmesini giyip tarımsal faaliyetlerine başladı. Tarlaları karış karış gezen Posacı, toprak sevdasını "Bir aşk hikayesi" diyerek yorumladı.

"Çiftçi Rıza Posacı"

Seçimden sonra herkesten helallik isteyen Posacı, milletvekili aday listeleri açıklandıktan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan milletvekilliği listelerinde yer alan bütün arkadaşlarıma samimi başarılar diliyorum. Yıllarca siyaseti halka hizmet aracı olarak gören, toplum faydası için yapmış olmanın gönül huzurunu yaşıyorum. İmkanlarım dahilinde Aydın'ımıza hizmet için , her gelen telefona yetişmeye ve sorunlara çözüm bulmaya çalıştım. Aydın milletvekili olmanın onurunu bana yaşatan siz değerli hemşehrilerime binlerce teşekkür ediyorum. Geçen listede 4. sıra adayı olarak yer vererek seçilmemizi sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve parti teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerde Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize daha çok hizmet edeceğim. Haklarınızı helal ediniz. Not: Seçimden sonra Kocaova'dayım, çay içmeye beklerim. Çiftçi Rıza Posacı" ifadelerini kullanmıştı.

(MU-İK-Y)

"Üretmeden duramıyorum"

Seçimlerin ardından milletvekilliği döneminde de terk edemediği tarlalara dönerek çalışmalara başlayan Posacı son yaptığı paylaşımdan birine de, "Yine dayanamadım, pamuk ekelim mi ,ekmeyelim mi derken içimizdeki pamuk ekme sevdası ağır bastı. Tohumu toprağa koyduk; çalışmak bizden, bereketi Allah'ımdan. Herhalde bizimkisi bir aşk hikayesi, üretmeden yapamıyorum" notunu düştü.