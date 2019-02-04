Posta güvercini yarışlarında kupalar sahiplerini buldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde posta güvercini yarışmasında dereceye giren güvercinlerin sahipleri ödüllendirildi. Nazilli Profesyonel, Güvercin Severler ve Yetiştirenler Derneği'nin düzenlediği törende 2018 yılı posta güvercini yarışmalarında dereceye girenler kupalarına ve ödüllerine kavuştu.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde düzenlenen kupa ve ödül töreni Türkiye'nin dört bir yanından gelen güvercin yetiştiricilerini buluşturdu. Edirne'den Diyarbakır'a, İstanbul'dan Muğla'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanından gelen hobiciler, Nazilli Belediyesinin katkılarıyla Nazilli Profesyonel, Güvercin Severler ve Yetiştirenler Derneği'nin organizesinde düzenlenen kupa ve ödül töreninde bir araya geldi. Törene AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Türkiye Güvercin Federasyonu (TGF) Başkanı Bilgin Tuncay, ülke genelindeki güvercin dernekleri başkanları, yarışmada ödül ve kupa kazanan hobiciler katıldı. Törende 2018 yılı içerisinde yavru ve kart şeklinde iki ayrı kategorideki uzun mesafe yarışlarına katılarak dereceye giren güvercin sahiplerine 42 adet kupa verildi. Kupaların yanısıra para ödülü de kazanan yarışmacılara ödüllerini protokol üyeleri verdi. Törende ayrıca Türkiye çapında dereceye giren 4 posta güvercini ise sahipleri tarafından açık artırmayla satılarak geliri de derneğe yardım olarak bağışlandı. Gecede ayrıca çekiliş yapılarak katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Zeybek gösterileri ve canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenen güvercin severler, yerel yönetimlerden hobicilere destek istedi.

Nazilli Profesyonel, Güvercin Severler ve Yetiştirenler Derneği Başkanı Mehmet Kır, yaptığı açıklamada güvercinlerin dostluk ve kardeşlik adına mesafe tanımadığını, insanların kaynaşmasında büyük rol oynadığını ifade etti. Türkiye Güvercin Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini artırarak devam edeceklerini ve Türkiye'nin ismini uluslararası yarışmalarda daha sık duyurmak üzere daha çok çalışacaklarını ifade eden TGF Başkanı Bilgin Tuncay da, “Federasyonumuz 2006 yılında kuruldu. 9 dernekle başladığımız çalışmalarımızda bu yıl itibariyle 50'den fazla derneğimizle ülkemizin adını uluslararası alanda duyurmaya çalışıyoruz. Yurt dışından güvercin getirme konusunda karşılaştığımız zorluklar var ancak bu zorlukları devletimizin desteğiyle aşacağımıza inanıyorum. Güvercin ırklarımızın tescili ve yerli ırklarımızın uluslararası alanda yapılan yarışmalarda temsili konusunda başarılı çalışmalarımız da artarak devam ediyor. Geleceğimiz olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak ve hayvan sevgisi ile yetiştirebilmek adına yaptığımız faaliyetlerin belediyeler tarafından desteklenmesi bizim için çok önemli. Nazilli Belediyemizin camiamıza verdiği önemli desteği örnek göstererek tüm yerel yönetimlerden bekliyoruz” dedi.

Nazilli'den posta güvercini yarışmalarına katılarak ilk yılında rekor kıran hobici Adnan Paker, yarışlarda kazandığı 17 kupa ile geceye damga vurdu.