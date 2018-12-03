Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Aydın'da Yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşlerinin başlaması ile Yörük atkısı da denen poşu, güreşseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Aydın'da güreş sezonunun başlaması ile güreş alanındaki tezgahlarda yer alan Poşu'ya vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. Tanesi 15 ile 100 TL arasında satışa sunulan Poşu'lar satıcılarında geçim kaynağı oluyor.

Aydın'da ve çevre illerdeki güreşlere giderek Poşu satışından ekmek parasını çıkaran Metin Karacaoğlu sabahın ilk saatlerinde tezgahını açıyor. Poşu satmak için Denizli'nin Buldan ilçesinden Aydın'a gelen Karacaoğlu, “Poşu yıllardır bu tür güreşlerin vazgeçilmezidir. Güreş günü sabah erkenden tezgahımızı açıyoruz. Poşularımıza güreş izlemeye gelen seyirciler yoğun ilgi gösteriyor. Pamuklu Poşular tanesi 15 TL'den alıcı buluyor. Has ipek Poşuların fiyatları ise 100 TL'ye kadar çıkıyor. Güreşseverler bu Poşuları boyunlarına takıp güreşin havasına giriyor. Deve güreşi haricinde at yarışları, boğa güreşlerine giderek te poşu satıyorum. Poşu benim geçim kaynağım” diye konuştu.