Potanın efeleri galibiyet ile başladı

Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı 2022-2023 sezonu ilk maçında, İstanbul ekibi Pizza Bulls Co Basketbol Takımı'nı 76-62 ‘lik skorla mağlup ederek sezona galibiyet ile başladı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubunda mücadele eden Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı 2022-2023 Sezonu'nun ilk maçında Pizza Bulls Co Basketbol Takımı'nı ağırladı. Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu karşılaşmayı beraber izledi. Saatler 18.57'yi gösterdiğinde tüm Türkiye' de gerçekleştirilen 'Çök Kapan Hayata Tutun' deprem anı tatbikatını karşılaşmayı takip eden 7'den 70'e herkes uyguladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan potanın efeleri ilk periyodu 20-14 önde tamamlarken, ilk yarı Naz Naz'ın 45-31'lik skoru sına erdi. 3. periyodu 59-48 önde bitiren Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı 4. çeyrek sonunda 76-62'lik skorla mücadeleyi önde tamamlayarak sezona galibiyet ile başladı. Müsabaka sonunda sporcular büyük sevinç yaşadı.