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Potanın efeleri kendi evinde galip geldi

Eşin Group Nazili Belediyespor Basketbol Takımı kendi evinde ağırladığı Geçitspor’u 81-61 mağlup ederek parkeden galip ayrıldı.

Eşin Group Nazili Belediyespor Basketbol Takımı kendi evinde ağırladığı Geçitspor'u 81-61 mağlup ederek parkeden galip ayrıldı.



Eşin Group Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı 16. haftayı galibiyet ile tamamladı. Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda Bursa temsilcisi Geçitsporu misafir eden potanın efeleri müsabakanın ilk yarısını 40-34 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar parkeden 81-61‘lik skorla galip ayrıldı. Müsabakadan galip gelen Eşin Group Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı oyuncuları galibiyeti kutladı.

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