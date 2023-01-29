Potanın efeleri Nazilli'de galip geldi

haftasında ağırladığı Çözüm Koleji Basketbol Takımı karşısında galip geldi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubunda mücadele eden haftasında Ankara ekibi Çözüm Koleji Basketbol Takımı'nı Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda misafir etti. Potanın efeleri, 3'üncü ve 4'üncü periyottaki etkili oyunu ile Ankara temsilcisini 67-57'lik skorla mağlup etti. İlk yarısı 21-26'lık skorla misafir ekibin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada 3'üncü periyodu 52-42'lik üstünlük ile tamamlayan naz naz son periyotta da rakibine fırsat tanımadı ve potadan 67-57 lik skorla galip ayrılmasını bildi. Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı bu sonuçla 11 maçta aldığı 19 puan ile 2'nci sıradaki yerini korurken, ligin 12. haftasında 4 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çayırova Belediyesporun misafiri olacak.