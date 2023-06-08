Prina fabrikasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir prina fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Köşk ilçesinde faaliyet gösteren bir pirina fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın çatısından bir anda dumanlar yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında ufak çaplı maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacak.