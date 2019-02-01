Problem savaşçıları doğaya el attı

Aydın'da bir firmada çalışan ve kendilerini ‘Problem savaşçıları' adını veren bir grup her geçen gün tabiatın bozulan dengesini düzenlemek ve daha bol oksijenli bir dünya oluşturmak için seferberlik ilan ettiler. Hafta sonlarını ağaç dikerek ve çevre yararına işler yaparak geçiren grup, çalışarak geçirdikleri etkinliği eğlenceye ve keyfe dönüştürdüler.

Aydın sanayisinde bulunan bir firmada çalışan çevre gönüllüsü bir grup “Problem savaşçıları” isimli ekip oluşturdular. Her geçen gün zorlaşan iş yaşantısına ve hayat şartlarına karşı bir yandan fabrikalarında oluşabilecek iş sorunlarına el atan problem savaşçıları diğer yandan da çevre sorunları ile ilgilenmeye başladı.

Hafta boyunca iş yerinde zor şartlar altında çalışmalarına rağmen gelecek nesillerin daha yeşil bir Aydın daha yeşil bir ülke görebilmesi için hafta sonunda da vakitlerini çevreye ve ağaç dikmeye adayan firma çalışanları fidan dikim etkinliğinde bir araya geldi.

Çalışanlar Aydın Efeler ilçesi Tepeköy mevkindeki alanda tabiatı yeşillendirme çalışması yaptı. Zorlu hava şartlarına rağmen bölgede ağaçlandırma çalışması yapan ekipler, çevreye katkı sağlamaktan mutlu olduklarını belirttiler.