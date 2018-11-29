Prof. Dr. Atila Yüksel, Kuşadası'nda okurlarıyla buluştu

Dr. Atila Yüksel'in söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yaptı.

“Fent”, “Geçit” ve “Babamın Mevsimleri” adlı kitapların yazarı Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel tarafından gerçekleştirilen interaktif söyleşi katılımcıların büyük ilgisiyle karşılandı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel'in de katıldığı “Yavaşla-fark et-anla-bağ kur” temalı söyleşide Yüksel, hızın yaşamsal tatları asgariye indirdiğine dikkat çekerek yaşanılan her anın özenle duyumsanması gerektiğini söyledi. Anı yaşamak için, yok olandan pişmanlık duymak yerine var olandan tat alabilmek gerektiğini ifade eden Yüksel “Babamın Mevsimleri” adlı son kitabı ile ilgili olarak da bilgi verdi.

Yüksel, bir babanın en önemli misyonunun insan yetiştirmek olduğunu belirterek babalığın sanılandan çok daha önemle ele alınması gereken bir konu olduğuna dikkat çekti. Yüksel “Anneyi tamamlayan babanın çocuğuyla temas edebilmesi için öncelikle kendi içindeki çocukla bir araya gelmesi gerekmektedir” dedi. Söyleşinin sonunda Kuşadası Belediyesi'ne kendisine Kuşadalı okurlarıyla buluşma şansı sunduğu için teşekkür eden Yüksel, kitaplarını okurları için imzaladı.