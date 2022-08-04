Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nda belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın örnek projeleri arasında gösterilen Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğrayan parkta, Efeler Belediyesi Temizlik İşleri personeli hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Mobil yıkama araçlarıyla parkı yıkayan ekipler, yüksek sıcaklık altındaki özverili çalışmayla oyun gruplarını ve dinlenme alanlarını özenle temizleyerek ziyaretçilerin kullanımına sundu.

Yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçileri ağırlıyor

Başkan Atay'ın, Efeler'i eğitim turizminin merkezi haline getirme çalışmalarının ilk adımı olarak görülen Kemer Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Efeler ve Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyor. Türkiye genelinden ve yurtdışından çok sayıda bilim meraklısının ziyaret ettiği park, Sezar Şifreleri, Hilbert Küpü gibi eğitici oyun gruplarıyla matematik ve bilimin eğlenirken öğrenilebileceği bir dünya oluşturuyor.