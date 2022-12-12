Prof. Dr. Halaçoğlu, "Akdeniz ve Türkiye'deki gelişmeler" konferansında konuştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türk Ocakları Derneği Nazilli Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen konferansta ünlü tarihçi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ‘Akdeniz ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ‘Akdeniz ve Türkiye'deki gelişmeler' konulu konferans vermek üzere Nazilli'ye geldi. Yakın Türk tarihi ve 12 Adaların durumu, Uşi, Lozan antlaşmaları, münhasır ekonomik bölgeler, Kıbrıs, Rum, ABD, Fransa, Rusya, Suriye-Esad ilişkileri, Türkiye'de yerleşik yabancıların durumu hakkında bilgiler veren ve soruları cevaplayan Prof. Dr. Halaçoğlu'nu dinlemek üzere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"11 yılda 100 akademisyeni Nazilli'ye getirdik"

13 yıldır Nazilli Şube Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade eden Türk Ocakları Derneği Nazilli Şube Başkanı Ahmet Çekim, konferanstan önce yaptığı açılış konuşmasında, “11 kurucu arkadaşımızla birlikte milli ülkümüze, Türk ülküsüne uygun hareketlerle çalışmalarımızı yapıyoruz. Nazillili hemşehrilerimizin de çok büyük desteği var. Bugüne kadar 100'e yakın akademisyeni Nazilli'ye getirdik. Konularımız ise Türk'ü ilgilendiren milli konular. Bizler ülkücüler olarak Türk milletine hizmet ediyoruz. Bu konuda çok daha fazlasını yapabilmek için çalışıyoruz. En büyük güvencemiz Türklüğümüzdür. Günümüzde Türklüğümüz sıkıntı yaşamakta olmasına rağmen bizler sayesinde ilelebet yaşayacaktır. Ardımızdan gelen gençlerimiz Türklüğümüze sahip çıkacaktır. Biz onlara güveniyoruz. Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Çalışmalarımızda bizlere destek veren başta belediye başkanlarımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Böyle dost düşman başına"

Türk Ocakları Derneği Nazilli Şubesi ev sahipliğinde Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikah Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan ünlü tarihçi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, yakın tarihteki gelişmelerle günümüzdeki gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında özellikle dost görünen Amerika'nın oynadığı oyunlardan söz ederek, ‘Böyle dost düşman başına' sözleriyle düşüncesini dile getirdi. ‘Türkiye-Yunan savaşı olur mu' sorusuna Yunanlıların Türk Savunma Sanayisi ve teknolojisinden çekindikleri için, öte yandan da Türklerin de Ege Denizi'ndeki adalarda yerleşik üsleri bulunan Amerika ile savaşa girmemek için bu savaşın olmayacağını ifade ederken, Türkiye'de yakın zamanda yapılacak olan seçimler nedeniyle de savaş ile ilgili radikal kararlar alınmayacağını belirtti. ‘Ama en ufak bir kıvılcım savaş çıkartabilir' diyen Halaçoğlu, “Temennimiz savaş çıkmamasıdır. Ancak Lahey adalet divanının alacağı kararlar bunu etkileyecektir” dedi.

Halaçoğlu, Doğu Akdeniz sorununun ortadan kaldırılması için Türkiye'nin Suriye'de Esad ile anlaşması gerektiğini de ifade etti.

Konuşmaların ardından kitaplarını okurları için imzalayan Prof. Halaçoğlu'na desteklerinden dolayı plaket, çiçek ve Nazilli uzun yaşam sepeti hediye edildi. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.