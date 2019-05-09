Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın eseri TRT'de yayınlanmaya hak kazandı

Dr. Mesut Kırmacı'nın, Şevket Tokgöz ile yürüttükleri farklı makamlardaki eserlerinden ikisi Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) gönderilip komisyon tarafından kabul edilerek, TRT'de yayınlanmaya hak kazandı.

Yaklaşık 20 yıldır ADÜ görev yapan Prof. Dr. Mesut Kırmacı, ağırlıklı olarak 2 yıldır şiir ve güfte yazıyor. Öğretim Üyemizin değişik makamlarda çok sayıda eseri bulunuyor. Güfte ve beste çalışmalarını Şevket Tokgöz ile yürüten Prof. Dr. Kırmacı'nın değişik makamlardaki eserlerinden ikisi TRT komisyonunca kabul görerek yayınlanmaya hak kazandı.

ADÜ Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Bitkisel Ham Madde ve Ürün Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürüten Prof. Dr. Kırmacı, 2019 yılı sonunda güfte ve şiirlerini içeren bir kitap yayınlamayı düşünüyor. Bununla beraber Üniversitemiz Biyoloji ve Tiyatro Topluluklarının Danışmanlığını da yürüten Kırmacı, zaman zaman tiyatro oyunlarında oynuyor.