Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar'dan Fuat Öndeş'e hayırlı olsun ziyareti

Dr. Metin Lütfi Baydar, 31 Mart'ta göreve seçilen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Aydın CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar'a Germencik İlçe Başkanı Salih Çavuş da eşlik etti.

CHP'li Metin Lütfi Baydar Başkan Öndeş'i tebrik ederek görevinin hem Germencik halkı için hem de Aydın için hayırlı olmasını diledi. Baydar, Germencik'in gelişimi için her zaman destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Belediyeyi borçlarla devir aldım. Yeni süreçte yeni bir yapılanma süreci içerisine giriyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım Germencik'i hak ettiği yere getirebilmek için canla başla çalışacağız. Sizlerin de her zaman vereceği destek için şimdiden teşekkür ederiz” diyerek konuştu.