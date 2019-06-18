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Prof. Dr. Nuh Kılıç, Türk Veterinerlik Dergisi Yardımcı Editörlüğüne seçildi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Nuh Kılıç, Türk Veterinerlik Dergisi Yardımcı Editörlüğüne seçildi.


Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuh Kılıç, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı V. Bekir Çengelci tarafından Türk Veterinerlik Dergisi'nin Yardımcı Editörlüğüne bir yıl süre ile seçildi.


Türk Veterinerlik Dergisi, Türkiye'nin veteriner ve hayvancılık alanında yayın yapan, SCI- expanded tarafından taranan ve impakt faktörü her yıl düzenli olarak artan TÜBİTAK tarafından yayınlanmakta olan bir dergi konumunda bulunuyor.

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