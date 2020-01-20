Prof. Dr. Okyay; "İdrar kaçırmanın önüne geçmek mümkün"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Üroloji Ana Bilim Dalları, Efeler Belediyesi ve Türk Kadınlar Konseyi tarafından düzenlenen 'Kadınlarda İdrar Kaçırma' konulu panel Milli Aydın Bankası'nda gerçekleşti.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay'ın moderatörlüğünü yaptığı, Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şubesi Başkanı Esen Serter'in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinlikte, ADÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Koçak dinleyicileri bilgilendi.

Prof. Dr. İzzet Koçak, idrar kaçırmanın, utanıldığı için toplumda pek dillendirilmeyen ancak kadınların kendi aralarında konuştukları bir konu olduğunu ifade ederek, idrar kaçırmanın kişide sosyal ve sıhhi açıdan birçok soruna sebep olduğunu söyledi. Prof. Dr. Koçak, idrar kaçırma sorununun sadece hastayı değil etrafındakileri de rahatsız ettiğine değinerek kişinin sosyal hayattan izole hale gelmesine neden olduğunu ve zamanla maddi açıdan da hastaya zorluklar yüklediğini belirtti. Dünyada her 5 kadından 1'inde görüldüğü bildirilen idrar kaçırma sorununa Aydın'da her 4 kadından 1'inde rastlandığına değinen Koçak, sorunun 18 yaşından itibaren giderek arttığını fakat yaşlanmanın doğal bir sonucu olmadığı söyledi.

Panelde, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanmış pelvik taban kas egzersizlerinin yer aldığı broşürler dağıtıldı. Broşürde yer alan egzersizleri anlatan Prof. Dr. Pınar Okyay, erken yaşlardan itibaren pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bunlar her zaman, kolaylıkla yapılabilecek egzersizler. Ortalama 4-6 hafta sonunda sonuç veriyorlar. Bu süre sonunda güçlenmiş pelvik kasları, idrar kaçırmanın önüne geçiyor” dedi. Okyay, daha ileri boyuta ulaşmış hastalıklarda ise ilaç ve cerrahi tedavilerin tercih edildiğini, ADÜ Hastanesi Üroloji Polikliniğinde her pazartesi Kadın Ürolojisi Polikliniği hizmeti verildiğini belirtti.

Hastalığın nedenleri, tipleri, çözüm yolları ve önleyici tedbirlerinin konuşulduğu ve katılımcıların sorularının yanıtlandığı panelde, konu ile ilgili bilgi edinmek isteyen kadınlar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, Prof. Dr. Pınar Okyay ve Prof. Dr. İzzet Koçak'ın sunumuna büyük ilgi gösterdi.