Prof. Dr. Turan Akkoyun üniversite gençliğine 'Proje Döngüsü Yönetim Eğitimi'ni aktardı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğretim arasındaki protokol kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özelinde Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Eğitimi, ADÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema Ana Bilim Dalı Başkanı, Ulusal ve Uluslararası Projeler Kurul Başkanı, Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun verdi. İştirakçi yükseköğrenim gençlerine projeleri diğer çalışmalardan ayıran hususlardan birisinin de başlangıç ve bitiş tarihleri ile çalışma takvimi olduğunu belirten Prof. Dr. Turan Akkoyun, ortaya çıkacak verilerin değerlendirilmesi aşamasında üniversite, belediye, kalkınma ajansı, TÜBİTAK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve diğer ilgili kurumlardan sistematik projelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Turan Akkoyun, Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin TÜBİTAK proje destekleri ile Sinema Televizyon Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırma projelerinden destekle yürüttüğü projelerin güzel örnekler olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Birliği Proje Döngüsü Yönetimi hakkında örneklendirmelerin sunulduğu etkinlikte Prof. Dr. Turan Akkoyun, “100 yıl evvel önümüzdeki ay Akşehir'de şekillenen gizli ve hummalı bir çalışma sonrasından Afyonkarahisar Kocatepe'de başlayıp Adalar Denizi'ne uzanan Büyük Taarruzun anlamlı yıldönümünde gençlerin yürüteceği projelerle önceki yıllarda adımızın geçmediği sahalarda bugün nasıl baş sıralarda bulunuyorsak yakın gelecekte diğer sahalarda yer alabilme adına Avrupa Birliği Proje Döngüsü Yönetimi oldukça önemli” dedi.