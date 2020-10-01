Prof. Dr. Vesile Altınyazar'ın EMDR Terapisti akreditasyonu onaylandı

Dr. Vesile Altınyazar'ın (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme), EMDR Terapisti Akreditasyonu, Avrupa Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Derneği tarafından onaylandı.

Avrupa EMDR Derneğinin, uzun soluklu bir eğitim ve uygulama sürecinden sonra, sınırlı sayıda terapiste verdiği akreditasyon sertifikasını ADÜ'ye kazandıran Prof. Dr. Vesile Altınyazar, EMDR'nin (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve tekrardan yapılandırma anlamına gelen güçlü bir psikoterapi yaklaşımı olduğunu belirtti.

EMDR terapisinin travmalar gibi çok güçlü olayların tedavisinde etkili bir yöntem olarak uygulandığını belirten Prof. Dr. Vesile Altınyazar, “Kişilerin yıllar önce ya da yeni yaşadığı ağır travmalar sonrasında oluşan ruhsal hastalıkların tedavisi mümkün olmaktadır. Travma sırasında yaşanan yoğun çaresizlik, korku, panik, endişe gibi duygular ile bu anılar depolanır ve çeşitli ruhsal rahatsızlıklar (travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, yeme bozuklukları, psikolojik kökenli fiziksel rahatsızlıklar, baş ağrısı, migren, fibromiyalji) o sırada ya da yıllar sonra bile karşımıza çıkabilir. EMDR terapisi sırasında hastaya çift yönlü uyaranlar vererek (göz hareketleri, ses ve titreşim gibi) travmatik olaylarda aksayan beynin adaptif bilgi işleme sürecini yeniden yapılandırabiliyor ve hastalarda büyük oranda rahatlama sağlayabiliyoruz. Yaklaşık üç yıldır uyguladığımız bu terapi yönteminden 200'e yakın hastamız faydalandı” sözleri ile yöntem hakkında bilgi verdi.