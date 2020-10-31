İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Provokatif deprem paylaşımına 3 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, depremden sonra bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici 27 paylaşıma inceleme başlatırken, tespit edilen 16 kişiden 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 27 paylaşıma rastlanıldığı, paylaşımı yapanlardan 16 kişinin tespit edildiği, 3 şahsın gözaltına alındığı, konuya ilişkin çalışmaların ve adli sürecin devam ettiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.