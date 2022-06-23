Psikolog Yıldırım “Çocuklar tatilde yaşıtları ile vakit geçirmeli”

Pandemi sürecinde sosyalleşemeyen çocukların yaz tatilini iyi değerlenmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar ebeveynlere seslendi. Pandemi döneminde günlük hayatlarının değişmesi ile etkinlik ve aktiviteleri kısıtlanan çocukların yaz tatilini eğitim, kurs ve derslerle boğmadan bol bol oyun, eğlence ile geçirmelerine, yaşıtlarıyla keşfetmelerine olanak tanımak gerektiğini ifade eden Psikolog Yıldırım, kendilerine en çok sorulan soruların başında “Pandemi çocukları sosyal hayata nasıl adapte edilir” olduğunu söyledi.

Pandemi etkilerinin çocukların üzerinde daha çok olduğunu söyleyen Psikolog Hazal Huntürk Yıldırım, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını son günlerde geride bıraktık gibi gözüküyor. Fakat etkilerini birçok alanda hissetmeye devam ediyoruz. En büyük etkilerinden birisi ise çocuklar üzerinde oldu. Pandemi sürecinde çocuklar ve özellikle de dünyaya bu dönemde gelenler halk arasında ‘pandemi çocukları' olarak anılmaya başlandı. Böyle denmesi boşuna değil elbette. Birleşmiş Milletler raporuna göre Kovid-19, çocukları daha önce benzeri görülmemiş düzeyde etkiledi. Hatta UNICEF'in 75 yıllık tarihinde çocukları etkileyen en büyük kriz olma niteliğini taşıyor” diye konuştu.

Pandemi çocuklarının en çok zorlandığı konunun, tıpkı ebeveynler gibi rutinlerinin bozulması ve günlük hayatlarının değişmesi olduğunu belirten Psikolog Yıldırım “Etkinlik ve aktiviteleri kısıtlandı. En çok ihtiyaç duydukları ve onları psikolojik anlamda iyileştirici olan oyun ortamından uzak kaldılar. Okula gidemediler. Artık oyunlarını yalnız oynamaya ve ya ebeveynleriyle oynamaya başladılar. Oysa ihtiyaçları olan yaşıtlarıyla vakit geçirmek ve böylece öğrenip gelişebilmekti. Bazı çocuklar ebeveynleri dışındaki aile üyeleriyle görüşemedi. Bazıları ise ebeveynleriyle değil aile büyükleriyle birlikte kaldılar ve sevdiklerinden ayrı olmak üzüntü, kaygı duymalarına sebep oldu. Üzüntü ve korkular daha çok öfke duymalarına yol açtı. Sonuç olaraksa pandemi sonrası sosyal hayata adapte olmakta zorlandılar” dedi.

Çocukların pandeminin etkilerini üzerinden atabilmeleri için bu konuda anne babalara çok iş düştüğünün altını çizen Psikolog Yıldırım, “Pandemi sonrası özellikle uzun bir aradan sonra okula dönmüş ve ya bu şartlarda okula başlamış çocuklar yeni bir düzen oturtmak zorunda kaldı. Pandemi de oluşan düzenleri sil baştan değişti. Bunun için bu yaz tatilinde eğitim, kurs ve dersler ile boğmadan yerine bol bol oyun, eğlence ve çocukların hep birlikte olabildiği yerler onlar için en sağlıklısı olacaktır. Gelişimlerini desteklemek için onlara bir şeyleri öğretmekten çok yaşıtlarıyla keşfetmelerine olanak tanımak gerekiyor. Bunun için organize edilen ve uzmanların denetimindeki oyun grupları güzel bir seçenek olabilir. Böylece kırılan duyguları tamir olmaya, özgüvenleri gelişmeye ve gelişim süreçleri ilerlemeye başlayacaktır. En önemlisi de sosyal hayata dönüş hızlanacaktır” diye konuştu.