İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PTT'den Kuşadası Belediyesi ve personeline yüzde 30 indirim

Kuşadası Belediyesi, Aydın PTT Başmüdürlüğü ile gönderileri taşıma ve teslim protokolü imzaladı.

Protokol sayesinde PTT, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi personelinin gönderilerinde yüzde otuz indirim sağlayacak.


Kuşadası Belediyesi Başkanlık makamında Belediye Başkanı Ömer Günel ile Aydın PTT Başmüdürü Nurhan Ersungur arasında imzalanan bir yıl süreli protokol APS kurye, posta kargosu, ile gönderileri taşıma ve teslim şartlarını kapsıyor.


Aydın PTT Başmüdürlüğü ile imzalanan protokolün Kuşadası Belediyesi'ne tasarruf yolu açacağını belirten Başkan Ömer Günel “APS, posta kargosu gibi işlemlerimiz belediyemize büyük bir maddi yük oluşturuyordu. Aydın PTT Başmüdürlüğü ile imzaladığımız sözleşme sayesinde APS ve kargo maliyetlerimizi daha aşağıya çekmiş olacağız. Personelimizde bireysel APS ve kargolarını yaptığımız sözleşme sayesinde yüzde oyuz indirimli gönderecekler” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.