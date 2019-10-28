Rafadan Tayfa, Forum Aydın'da coşkuyla karşılandı

TRT Çocuk'un en sevilen, efsane kahramanları “Rafadan Tayfa” yeni maceraları ve birbirinden eğlenceli oyunları ile Forum Aydın'da çocuklarla buluştu.

Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, okulların açılması ile başlattığı ”TRT Çocuk” kahramanları buluşmalarında; ”Kare Takımı” ve ”Akıllı Tavşan Momo”nun ardından, bu hafta sonu da Rafadan Tayfa'nın sahne şovuna ev sahipliği yaptı. Rafadan Tayfa, çok yoğun ilgiyle karşılandığı Forum Aydın sahnesinde interaktif oyunlar, Tornet yarışı ve yeni maceralarını çocuklarla buluşturdu.

TRT Çocuk'un izlenme rekorları kıran kahramanları Rafadan Tayfa, dostlarının da yardımıyla gizemleri çözüyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden giderek mahallelerini kurtarıyor.

Forum Aydın'da gerçekleştirilen sahne şovunda Rafadan Tayfa'nın bir sürprizi de yeni sinema filmlerinin ilk tanıtımını çocuklarla paylaşmak oldu. Gösterileri katılan büyük, küçük herkesi çok eğlendiren Rafadan Tayfa, katılımcılardan büyük ilgi gördü.