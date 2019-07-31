Rahmi Koç'tan Başkan Günel'e ziyaret

Türkiye'nin en önemli iş adamlarından Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette Mustafa Rahmi Koç'a Aydın eski Milletvekili Halit Dikmen eşlik etti.

İlk kez geldiği Kuşadası Belediyesi'nde gördüğü misafirperverlikten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Mustafa Rahmi Koç, Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Kuşadası'nı oldum olası çok beğendiğini ifade eden Koç, Belediye Başkanı Ömer Günel'e çalışmalarında başarılar diledi.

Mustafa Rahmi Koç'un nazik ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade den Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Sizleri belediyemizde ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Nazik ziyaretiniz bizler için çok değerli. Sizlere kentimiz için yaşama geçirmeyi planladığımız projelerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Güvercinada içinde bulunan iç kalede bir “Denizcilik Müzesi” açmayı planlıyoruz. Bu konuda engin tecrübelerinizden yararlanmak isteriz. Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaşama geçirmeyi planladığımız kentin çehresini değiştirecek ciddi projelerimiz var. Sahil düzenlemesi bunlardan en önemlisi. Bu proje sayesinde kente yeni bir görünüm kazandıracağımızı düşünüyoruz. Bu projelerde en büyük engelimiz bütçe. Kuşadası Belediyesi'ni ne yazık ki büyük bir borçla devraldık. Ciddi tasarruf önlemleri alıyoruz. Kuşadası Belediyesi'ne ait kullanım dışı taşınmazların satışı ile projelerimizin bir kısmını hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Hayata geçireceğimiz projeler sayesinde Kuşadası'na bir dahaki ziyaretinizde çok daha güzel bir kent haline geldiğini göreceksiniz. Ben seçimler öncesinde yeni vaatlerde bulunmadım. Ama bu kente ve insanına 30 yıldır verilen ama yerine getirilmeyen sözleri gerçekleştirmeye aday oldum. Başkanlık mazbatasını aldığım günden bugüne tüm ekibim ile beraber yoğun bir mesai harcıyoruz. Tek hedefimiz var bu kenti kaybettiği marka değerine tekrar yükseltmek. Kuşadalılar ne yazık ki 30 yıllık kötü yönetim sonucu belediye başkanına ve siyasete güvenin kaybetmiş durumda. Biz icraatlarımız ile yeniden bu güven bağını kuracağız. ” dedi.