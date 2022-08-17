Rahvan at yarışlarının aranan jokeyi Aydın bu sefer üzdü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde rahvan at yarışlarında sayısız ödül sahibi olan ve çevresinde 'Atçı İsmail' olarak bilinen 85 yaşındaki jokey İsmail Aydın hayatını kaybetti.

Rahvan at yarışlarının ödüllü jokeyi İsmail Aydın, 13 yaşında başladığı biniciliği birkaç yıl öncesine kadar sürdürdü. Rahvan at yarışlarının geleneksel olarak yapıldığı 1970'li yıllarda Karacasu'da nam salan Aydın, Ege Bölgesi'nin en gözde jokeylerinden olup uzun yıllar birinciliği elden bırakmadı. Karacasu'da bu gelenek tarihe karışsa da başka il ve ilçelerde yapılan yarışmalara katılmaya devam eden Aydın, sahibi olduğu Kurtkapan, Demirayak, Isırgan gibi isim yapmış atlarıyla hafızalara kazındı.

Girdiği yarışlardan sayısız ödülle ilçeye dönen Aydın, son 6 aydır yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yatağa mahkum olarak yaşıyordu. Durumu ağırlaşan Aydın sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Aydın'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere rahvan at yarışı camiasında da büyük üzüntü oluşturdu. Aydın'ın cenazesinin ikindi namazına müteakip Çarşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Hacıhıdırlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.