Ramazan ayında Berat Camisi yardımseverlerin duyarlılığını bekliyor

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan ve tamamlanma aşamasına gelen Berat Camisi, yardımseverlerin duyarlılığını bekliyor.

Didim'de Cumhuriyet Mahallesi Esentepe mevkisinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Berat Camisi borçlarını ödeyebilmesi ve yarım kalan işlerin tamamlanması için hayır sahiplerinin desteğini bekliyor. Ramazan ayı dolayısıyla hayırseverlerin destek ve katkılarını beklediklerini belirten Berat Cami yaptırma ve yaşatma derneği üyesi Fevzi Karababa, “Camimiz toparlanmak üzere ama çok borçlarımız var. Camimizin yapılan işleri için toplam 350 bin TL'ye ihtiyaç var. Allah hepinize hayırlı kapılar açmayı nasip eylesin. Haydı hep beraber bu Ramazanın bereketi ile Camimizin borçlarını bitirelim. Bu camiyi siz hayır sahipleri ayağa kaldıracaksınız” dedi.