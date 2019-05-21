Ramazan ayında sofraların tacı hurma oldu

Merkezi Aydın'da bulunan ve Türkiye'de yaklaşık 80 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Yağmur Uzun, ramazan ayında en fazla ilgi gören meyvenin hurma olduğunu belirtti.

Ramazan ayının sembolü haline gelen hurmanın birçok çeşidinin bulunduğunu ve tüketicilerin hem damak zevki hem de ekonomisine göre tercih yapabildiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Yağmur Uzun, iftarda hurma ile oruç açmak geleneğinin yanında lif oranı yüksek olduğu için tok tutan hurmanın sahurda da bolca tüketildiğini söyledi. Tuğba Kuruyemiş Gıda Mühendislerinin tavsiyesi ile hurmanın sıcak günlerde iftarda buzlu, sahur serinliğinde de sütle tüketildiğinde oruç tutanların sahur ile iftar saati arasındaki zamanı daha rahat geçirdiğini belirten Uzun, “Ramazan ayında sofralarımızı süsleyen yiyeceklerin başında gelen hurmada çok büyük bir lif ve posa içeriği var. Uzun süren açlık sonrasında bazı bireylerde kabızlık görülebiliyor. Ancak hurma bağırsak florasını düzenlediği için oruç tutanlar böyle bir sıkıntı yaşamıyor. Aynı zamanda potasyum kaynağı olan hurmada B ve K vitaminler bulunmasının yanında antioksidan özelliği var” dedi.

Her ramazan öncesi Tuğba Kuruyemiş olarak, onlarca ton incir ve hurma hazırladıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Yağmur Uzun, ülke genelindeki tüm şubelerimizin tezgahlarında ramazan ayına özel incir ve hurmalar yerini aldı. Ramazan ayı içerisinde yaklaşık 650 çeşit ürünümüz arasında en fazla ilgi gören ürün de hurma oldu. Medine'nin yanı sıra, Kudüs ve Tunus gibi değişik yerlerden getirilen tonlarca hurmanın büyük bir kısma ilk iki haftada tükendi” diyerek Türkiye'de hurmanın en fazla ramazan ayında tüketildiğini kaydetti.