Ramazan ayının sembol ürünlerinden hurma, tezgahlarda yerini aldı

Ramazan ayına sayılı günler kala, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da hazırlıklar başladı. Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 100'e yakın şubesi ile hizmet veren Tuğba Kuruyemiş'te Ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı. Aydın'da yaklaşık 100 bin kilogram hurma işlenirken, daha fazla miktarda da incir işlenip ülke genelindeki mağazalara gönderildiği belirtildi.

İslam dünyasında önemli yeri olan 11 ayın sultanı Ramazan ayında, hurma ve incir tüketiminin artmasının sadece manevi değerler ile sınırlı olmadığını aynı zamanda cennet meyvesi olarak bilinen bu iki ürünün özelliklerinin de bunda etkili olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, mağazaya gelemeyenlerin internet aracılığıyla da sipariş verebildiğini belirtti.

Türkiye'nin en yaygın kuruyemiş firmaları arasında yer alan Tuğba Kuruyemiş, ülke genelindeki 100'e yakın mağazasında Ramazan ayına özel stant oluşturdu. Hurma ve incir Ramazan standında en yoğun gören ürünler arasında yerini aldı. Bu yıl 2 Nisan günü Ramazan ayının başladığını ve firma olarak hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Tonkul, “Tuğba Kuruyemiş olarak her yıl hurmanın yanı sıra Aydın'ın milli ürünü incir için de Ramazan ayına özel kampanyalar yapıyoruz. Aydın inciri ile birlikte Medine'nin yanı sıra, Kudüs, Tunus gibi değişik yerlerden gelen tonlarca hurmayı iftar sofraları için hazırladık. İncir ve hurma kampanyamız 02 Mayıs Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek” dedi.

Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, Ramazan Ayı için her bütçeye uygun paketler de hazırladıklarını belirterek “İncir de hurma da lifi bol olan aynı zaman vücut direncini arttıran meyveler olması nedeniyle özellikle Ramazan ayında daha çok tercih ediliyor” diyerek tüm İslam Aleminin ramazan ayını tebrik etti.