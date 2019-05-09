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Ramazan davulcusu kalbine yenik düştü, köyde sahurların tadı kaçtı

Aydın Efeler ilçesine bağlı kırsal İlyasdere Mahallesi’nde gönüllü olarak ramazan aylarında davul çalıp köylüleri uyandıran şahıs geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aydın Efeler ilçesine bağlı kırsal İlyasdere Mahallesi'nde gönüllü olarak ramazan aylarında davul çalıp köylüleri uyandıran şahıs geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 55 yaşlarında olan ramazan davulcusu Doğan Kaman'ın ani ölümü herkesi üzerken köydeki sahurların tadı bir anda kaçtı.


Edilen bilgiye göre; uzun süredir İlyasdere Mahallesi'nde ramazan davulculuğu yapan Doğan Kama sabah görevini yapıp tüm köylüleri sahur vaktinde uyandırdıktan sonra evine gitti. Akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan Doğan Kama geçridiği kalp kirizi sonucu hayatını kaybetti. Doğan Kama kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ramazan davulcusu Doğan Kama'nın ramazan ayında aniden hayatını kaybetmesi herkesi üzdü.

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