Ramazan günü polisi bile şaşırttılar

Aydın'ın ine ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri gerçekleştirdikleri baskında gözlerine inanamadı. Ramazan günü, bir ofisi kumarhaneye çevirip burada dijital cihazlarla kumar oynatan bir kişi ile baskın sırasında kumar oynamakta olan 3 kişiye suçüstü yapıldı. Kaçak kumarhanedeki malzemelere el konulurken, kumar oynayanlara ve yer temin edip oynatana da yasal işlem yapıldı.

Çine'de Hamitabat mahallesi 219 sokak üzerindeki bir adresin özel olarak dizayn edilip kumarhaneye dönüştürüldüğü yolunda ihbar alan ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile bahse konu adrese baskın düzenledi. Ofis görünümlü adrese girdiğinde içeride kumar oynamada kullanılan özel cihazlarla kumar oynamakta olan 3 şahsı suçüstü yapan polis ekipleri şahısları hakkında işlem yapıp kumar makinalarına da el koydu. Kumarhaneye çevrilen mekanın 58 yaşındaki aynı zamanda kıraathane işletmecisi olan D.K. isimli şahıs tarafından dizayn edilerek kumarhaneye çevrildiği belirtildi. Güvenlik güçleri kumar oynatmak ve kumar oynayanlara yer temin etmek suçundan hakkında yasal işlem yapıldı.