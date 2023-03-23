Ramazan'ın ilk gününde sıcak pide kuyruğu geleneği bozulmadı

Aydın'da Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala fırınlara koşan vatandaşlar, sıcak pide kuyruğu geleneğini bu yıl da bozmadı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftarını sıcak pide ile açmak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Her yıl ortaya çıkan sıcak pide kuyruğu geleneği bu yıl da bozulmadı. İlk iftara dakikalar kala vatandaşlar fırınlara akın etti. Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pideleri alan vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken, uzun kuyrukları beklemek istemeyen bazı vatandaşlar da daha erken fırınlara gelerek çıkan ekmekleri almayı tercih etti.